لجنة شؤون الكنائس الفلسطينية: مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مشاريع استيطانية انتهاك للقانون الدولي

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين هذا السبت مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة،معتبرة ذلك تنفيذا لخطط الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية وإمعانا في انتهاك القانون الدولي وقرارات المؤسسات الدولية.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات في فلسطين المحتلة، خاصة في مدينة القدس المحتلة، ومصادرة الأراضي لحساب المشاريع الاستيطانية هدفه منع قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وقالت اللجنة في بيانها إن مواصلة مشاريع الضم والتوسع تجري جنبا إلى جنب مع تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تشهدها مدينة القدس, ومنع المصلين من الوصول إليها وتسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وانتهاك حرمته.

وناشدت كنائس العالم أجمع إلى التعبير عن رفضها وإدانتها لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, التي تشكل "انتهاكا خطيرا" للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي, وتشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وتؤدي إلى زيادة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.