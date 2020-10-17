كورونا : 205 إصابة جديدة و 115 حالة شفاء و5 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة

أعلن هذا السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار عن تسجيل 205 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19و 5 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 115 مريض للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 54193 حالة من بينها 205 حالة جديدة، وهو ما يمثل 5، 0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

كما بلغ عدد الوفيات 1846 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 37971 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار أن 17 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و24 ولاية لم تسجل اية حالة في حين 7 ولايات سجلت بها اكثر من 10 حالات خلال ال24 ساعة الماضية .

وكشف المسؤول ذاته أن 36 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.