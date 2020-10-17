كأس أمم إفريقيا-2021: "الكاف" تطرح عدة اقتراحات لخوض الجولتين الثالثة والرابعة

اقترحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، عدة خيارات لإجراء مقابلات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021، المقررة خلال الموعد الدولي بين 9 و 17 نوفمبر المقبل، وفق ما اعلنته اليوم السبت، الاتحادية الجزائرية للعبة "الفاف".

وأفادت الاتحادية على موقعها الرسمي أنه على ضوء الإجتماعات التي انعقدت أيام 12، 13 و 14 أكتوبر عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، مع الأمناء العامين للجمعيات الوطنية المشاركة في مرحلة المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 و كأس العالم-2022، فان الهيئة القارية اقترحت ثلاثة خيارات، تمثلت في لعب المقابلتين (ذهابا و ايابا) في أحد البلدين أو لعب المقابلتين في ملعب محايد أو خيار ثالث يبقى تحت النظر".

وأخذت "الكاف" بعين الاعتبار الوضعية الخاصة بكل بلد حول المباريات ورحلات السفر وفرضت متطلبات حول البروتوكول الصحي للمباريات الدولية، قواعد إستدعاء اللاعبين والتحضير، معالجة النزاعات مع الأندية وإنشاء مجموعة تسيير أزمة خاصة بالمباريات.

ويخوض المنتخب الجزائري، بطل إفريقيا، المواجهة المزدوجة ضد زيمبابوي، يومي 12 و 16 نوفمبر بالجزائر و هراري، برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021، التي أجلت إلى سنة 2022 بالكاميرون، بسبب جائحة كورونا فيروس.