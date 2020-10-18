مركب الحديد والصلب لوهران "توسيالي": تصدير 18400 طن من منتجات الحديد إلى كندا

قام مركب الحديد والصلب "توسيالي" لبطيوة (وهران) بتصدير 18 ألف طن من حديد البناء و400 طن من الأسلاك الحديدية إلى كندا، حسبما أستفيد اليوم الأحد لدى خلية الاتصال لذات المركب.

وقد تم نقل هذه الحمولة ضمن عملية التصدير السابعة لمختلف منتجات المركب برسم العام الجاري نهاية الأسبوع المنصرم انطلاقا من ميناء مستغانم نحو مينائي أوشوا وسورال بكندا ، كما أوضح نفس المصدر.

ويرتقب شهر نوفمبر الداخل تصدير 5 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وهي ثالث عملية تخص هذا النوع من المنتجات للمركب بالإضافة إلى شحنة أخرى من الأنابيب الحلزونية إلى السنغال وذلك انطلاقا من ذات الميناء، كما أشير إليه.

للتذكير فقد قام مركب "توسيالي" خلال العام الجاري بتصدير أزيد من 49 ألف طن من حديد البناء إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وزهاء 3 آلاف طن من الأنابيب الحديدية نحو أنغولا و3 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى السنغال.

المصدر :وكالة الانباء الجزائرية