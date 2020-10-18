المغرب يصعد من سياسة العزل والمضايقات بحق الصحراويين ببجدور المحتلة

يعيش المواطنون الصحراويون في مدينة بوجدور المحتلة حالة حصار ومضايقات التي تواصل سلطات الاحتلال المغربية فرضها ضدهم.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن مصدر حقوقي ، ان سلطات الاحتلال المغربية تواصل لليوم التاسع على التوالي حصار منزل المناضلة الصحراوية فاطمة محمد الحافظ، وإبقائه تحت مراقبة مشددة من قبل عناصر أمن الاحتلال، مع منع عائلتها ومتضامنين الصحراويين من زيارتها .

ووفق المصدر الحقوقي منع أفراد من عائلة المناضلة الصحراوية اول امس الجمعة من زيارتها وتم تعنيفهم، وهو الامر الذي حدث ايضا مع المواطن الصحراوي محمد الراحة الذي تعرض للتهديد والسب والشتم بعد تنديده بالحصار الذي تتعرض له المناضلة الصحراوية دون أية أسباب تذكر سوى مواقفها ونضالاتها السلمية المطالبة بالحرية والاستقلال.

واستنادا لتقارير صحراوية فان قوات مغربية بزيها الرسمي والمدني اقتحمت منازل نشطاء صحراويين كما هو الشأن للناشطة ،زينب امبارك بابي ، التي اعتدت عليها هذه القوات وقامت بترويع عائلتها .

وتفرض السلطات المغربية منذ أيام حصارا قمعيا مشددا على منازل المناضلين ببوجدور المحتلة في محاولة لثنيهم عن الاحتفال بذكرى عيد الوحدة الوطنية واليوم الوطني للخيمة وكذا التضامن مع ضحايا حصار مدينة العيون المحتلة.