المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يشرع في تربصه الثاني بخميس مليانة

دخل المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة أقل من 17 سنة، هذا الأحد في تربصه الثاني والذي يدوم إلى غاية 28 اكتوبر الجاري، بالمركز الفني الجهوي بخميس مليانة بعين الدفلى في إطار إستعدادته للمشاركة في دورة اتحاد شمال افريقيا "يوناف" المقررة بالجزائر والمؤهلة لكاس افريقيا 2021 بالمغرب.

وكشف المدرب الوطني، محمد لاسات في تصريح للقناة الأولى أن اللاعبين خضعوا صبيحة اليوم لإختبارت الكشف عن فيروس كورونا "بي سي آر"، مؤكدا أنه في حالة ما إذا كانت النتائج سلبية فيسعطي إشارة إنطلاق التربص قائلا "العمل سيكون بمعدل حصتين في اليوم، وسنركز خلال هذا التربص على الجانب البدني لتدارك النقص الكبير الذي يعاني منه أشبالي".

كما كشف لاسات خلال تصريحه أن التربصات القادمة ستعرف إلتحاق لاعبين مغتربين قائلا "نحن حاليا نسير بخطى ثابتة، فخلال التربص القادم سنقوم بتدعيم المنتخب بأحسن العناصر المغتربة وأظن أنه خلال التربص الرابع، سيكون بمقدورنا تحديد ملامح التشكيلة التي ستدافع عن الألوان الوطنية خلال الإستحققات القادمة".

جدير بالذكر، أن الطاقم الفني الذي يشرف عليه المدرب محمد لاسات، إستدعى 27 لاعبا للمشاركة في هذا التربص وسبق للأشبال لاسات أن قاموا تربص أول من 27 سبتمبر إلى 10 اكتوبر الجاري بأكاديمية خميس مليانة.

ويعتبر كل من أكاديمية الفاف ونادي بارادو الأكثر تمثيلا بأربعة لاعبين ضمن قائمة المدعوين متبوعين بشباب بلوزداد بثلاثة لاعبين.

قائمة اللاعبين:

بدرالدين حديدي، زكريا آيت زيان (و.سطيف) - محمد رياض لزول (مديوني وهران) - حمزة بوعلام، مليك محديد (ا. الجزائر) - صلاح الدين زاوي، ونيس بوزحزح، شهاب الدين سعدان، محمد كروم (أكاديمية الفاف) عبد الحق خوماني، محمد بن علال (ش. الساورة) - فؤاد حنفوق، براهيم بلاس، محمد سيلمي (ش. بلوزداد) - براهيم الخليل شردودي (ج. الشلف)- عبد الغني لعلان، محمد عبد العزيز مالك، انيس قارات، رفيق معتز زايماش (نادي بارادو) - لحلو أخريب، فارس سهم (ش.القبائل) - عبد الرزاق مهرة، أمين حداد (د. تاجنانت) - شمس الدين رضواني (ش. برج منايل) - محمد علاقي (ش.سكيكدة) - سفيان حمادوش (ش. بجاية) - نجي بوعيشاوي (م. الجزائر).