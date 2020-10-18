الفريق شنقريحة: الاستفتاء الشعبي على الدستور، يستحق من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بأن يكونوا، كما كانوا دائما، في مستوى المسؤولية الدستورية الموضوعة على عاتقهم.

أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا الأحد بتمنراست أن الاستفتاء الشعبي المقبل على مشروع تعديل الدستور، يستحق من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بأن يكونوا، كما كانوا دائما، في مستوى المسؤولية الدستورية الموضوعة على عاتقهم، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست تندرج في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف النواحي العسكرية، وتزامنا مع انطلاق برنامج التحضير القتالي لسنة 2020-2021، قال الفريق السعيد شنقريحة في كلمة توجيهية، تابعها جميع مستخدمي الناحية، عبر تقنية التحاضر عن بعد : "بهذه المناسبة، أود التأكيد، مرة أخرى، أن الاستفتاء الشعبي المقبل على مشروع تعديل الدستور، يستحق منا في الجيش الوطني الشعبي، بأن نكون، كما كنا دائما، في مستوى المسؤولية الدستورية الموضوعة على عاتقنا من خلال، أولا، ممارسة حقنا الانتخابي، وفقا للقوانين السارية المفعول، ثم ثانيا، ضمان الظروف الآمنة لشعبنا وتمكينه من أداء واجبه الانتخابي، في كنف الهدوء والأمان والسلم وراحة البال، خاصة وأن هذا الموعد الانتخابي الهام، سينظم تزامنا مع احتفاء بلادنا، بالذكرى السادسة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة، مما سيمنح لهذا الاستفتاء رمزية عالية، لدى كافة فئات الشعب الجزائري، المتعلق بتاريخ أسلافه الصناديد في جيش التحرير الوطني، وبقيم نوفمبر الأغر".

وبمقر قيادة الناحية، حيث عقد الفريق شنقريحة لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي الناحية عبر عن تفاؤله بالمستقبل الواعد للجزائر، التي تشق طريقها، بخطى ثابتة وواثقة، نحو وجهتها الصحيحة والسليمة وذلك، بفضل تلاحم ووعــي الشعب الجزائري: وقال :"كما لا يسعني إلا أن أقول بكل فخر واعتزاز وتفاؤل بالمستقبل الواعد، بأن الجزائر تشق طريقها، بخطى ثابتة وواثقة، نحو وجهتها الصحيحة والسليمة وذلك، بفضل تلاحم ووعــي الشعب الجزائري، الذي يعرف دوما في الأوقات الحاسمة كيف يفوت الفرصة على الأعداء، ويَصُون وحدته الترابية والشعبية، وهو واجب مقدس، وأمانة غالية في أعناقنا جميعا، وفاء منا لأمانة شهدائنا الأبرار، وخدمة للجزائر التي ستظل شامخة إلى أبد الدهر".

وفي اجتماع ثان، ترأسه السيد الفريق وحضره كل من المدراء الجهويين ومسؤولي المصالح الأمنية وقادة القطاعات العملياتية، قدم قائد الناحية العسكرية السادسة عرضا شاملا حول الوضع العام في إقليم الاختصاص، خاصة ما تعلق منه بتأمين الحدود الوطنية.

يذكر أنه وفي في بداية الزيارة، وبعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء محمد عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة، وقف السيد الفريق السعيد شنقريحة بمدخل مقر قيادة الناحية، وقفة ترحم على روح المجاهد المرحوم "هيباوي الوافي" الذي يحمل مقر قياة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار