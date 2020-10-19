البعثة الأممية تعلن استمرار الجولة الرابعة من المحادثات العسكرية الليبية

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الاثنين عن أملها في أن يتوصل الوفدان المشاركان في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 التي انطلقت في وقت سابق اليوم إلى "حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا" مشيرة الى ان اللقاء سيتواصل لغاية ال24 أكتوبر الجاري.

وأوضحت البعثة في بيان لها أن ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا لافتة إلى أن مباحثات هذه الجولة تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وترعى الامم المتحدة محادثات جنيف هذه التي تشارك فيها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وقال البياني أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأمل أن"يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا"ي مذكرة بنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي أطلقه في 23 مارس الماضي ودعا فيه إلى ضرورة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالمي مطالبة في الوقت ذاته جميع الأطراف المتحاربة بوضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانبا وترك جميع الأعمال العدائية.