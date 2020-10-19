سبعة قتلى وتسعة جرحى في حوادث مرور بأم البواقي و الأغواط و الوادي

هلك ليلة الأحد إلى الاثنين شخص وجرح ثلاثة (3) آخرين في حادث سير وقع بإقليم بلدية فكيرينة (أم البواقي) ،حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن هذا الحادث وقع جراء اصطدام مركبتين في شطر من الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين بلديتي فكيرينة و عين البيضاء.

و قد أودى الحادث بحياة رجل يبلغ من العمر 61 سنة و خلف إصابة ثلاثة (3) أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 25 و 40 سنة تم نقلهم جميعا من قبل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لفكيرينة إلى مستشفى صالح زرداني بمدينة عين البيضاء.

و فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.

الأغواط : ثلاثة قتلى وستة جرحى في حادث مرور بآفلو

لقي ثلاثة (3) أشخاص حتفهم فيما أصيب ستة (6) آخرين بجروح في حادث مرور وقع ليلة الأحد إلى الإثنين بالطريق الوطني رقم (47) بدائرة آفلو بولاية الأغواط ي حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث بالمنطقة المسماة "حاسي معروف" بإقليم بلدية سبقاق بدائرة آفلو إثر اصطدام مباشر بين سيارتين سياحيتين ي مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الفور وإصابة ستة آخرين بجروح ي وفق ذات المصدر .

وتدخلت فرق الحماية المدنية لإجلاء ضحايا الحادث إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية عبد القادر بجرة بآفلو التي نقل إليها أيضا الجرحى.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث .

الوادي : ثلاثة قتلى في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16

لقي ثلاثة (3) أشخاص حتفهم في حادث مرور وقع ليلة الأحد الى الاثنين بالطريق الوطني رقم (16 ) الرابط بين ولايتي الوادي وتبسة حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث إثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى المدخل الشرقي لبلدية حاسي خليفة (30 كلم شرق عاصمة الولاية ) ي كما أوضح مدير الحماية المدنية أحمد باوجي.

وتم إجلاء جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بن عمر الجيلاني بمدينة الوادي ي وفق ذات المصدر.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث مثلما تمت الإشارة .