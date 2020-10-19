عامر شفيق للإذاعة: طلبنا تأجيل بطولة شمال أفريقيا

لم يستبعد المدير الفني الوطني للإتحادية الجزائرية لكرة القدم عامر شفيق تأجيل بطولة إتحاد شمال أفريقيا لأقل من 20 سنة إلى تاريخ لاحق بسبب جائحة كورونا.

وكانت إتحادات الجزائر والمغرب وليبيا تقدمت بطلب تأجيل البطولة التي تحتضنها الجزائر من 9 إلى 24 نوفمبر المقبل للتحضير الجيد باعتبارها مؤهلة للبطولة الأفريقية 21.

من جهة أخرى أوضح عامر شفيق للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أن إنتقاء اللاعبين المغتربين المرشحين لخوض تربص المنتخب الوطني أقل من 20 سنة، تمت من طرف خلية "فاف رادار"، مضيفا أنه سيتم إنتقاء الأفضل لتمثيل الجزائر.

يذكر أن هؤلاء اللاعبين ينشطون في كبريات الأندية الفرنسية على غرار باريس سان جيرمان ومرسيليا ونيس