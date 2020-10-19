وزير الطاقة يشدد على أهمية اعتماد الرقمنة وفتح الاستثمار أمام الخواص

شدد وزير الطاقة عبد المجيد عطار هذا الاثنين على أهمية اعتماد الرقمنة وفتح الاستثمار أمام الخواص لرسم خارطة طريق جديدة قصد النهوض بقطاع الطاقة في الجزائر.

وأكد خلال لقاء جمعه بإطارات القطاع بحضور وزير الطاقات المتجددة شمس الدين شيتور على ضرورة الاسراع في استحداث خارطة طريق القطاع الطاقوي بتفعيل مبدأ الرقمنة.

من جانبه أشار وزير الطاقات المتجددة شمس الدين شيتور إلى أن انجاح برنامج ترشيد استهلاك الطاقات المتجددة على كافة الاصعدة بتحقيق 10 بالمائة من نسبة الاستهلاك الطاقوي هو مسعى الجزائر اليوم.

وبات الانتقال الطاقوي بالخروج من استغلال الطاقات الأحفورية والتوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوسيع استهلاكها أكثر من ضرورة اليوم بمنح الأولوية للشركات الجزائرية.