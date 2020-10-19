شيتور: خارطة طريق لاقتصاد 10 بالمائة من الطاقة المستهلكة حاليا

أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، الاثنين، بالجزائر العاصمة أن الهدف المسطر لسنة 2021 في إطار خارطة طريق القطاع يكمن في اقتصاد 10 بالمائة من الطاقة المستهلكة حاليا، أي ما يعادل 6 مليون طن سنويا.

وفي مداخلة له خلال لقاء مع مديري الطاقة الولائيين، دعا شيتور إطارات قطاع الطاقة والدوائر الوزارية الأخرى إلى الانخراط في الهدف المسطر في إطار خارطة طريق القطاع التي صادقت عليها الحكومة والرامية إلى اقتصاد 10 بالمائة من الطاقة المستهلكة حاليا أي ما يعادل 6 مليون طن سنويا.

و إذ اعتبر بأن "النموذج الطاقوي الحالي لا يشجع استحداث الثروة"، فقد أكد الوزير أن الاستهلاك الوطني للمنتوجات الطاقوية قد بلغ 60 مليون طن سنويا، الأمر الذي يستدعي، حسبه، إنجاح الانتقال الطاقوي واستغلال حقول الطاقات المتجددة خاصة الشمسية منها على حد قوله.

و لدى تذكيره بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بوقف استيراد الوقود ابتداء من سنة 2021 فقد أكد شيتور أن هذه التعليمات تتضمن تقليص استهلاك المازوت (ديزل) في بعض القطاعات على غرار قطاع النقل البري الذي يستهلك لوحده 70 بالمائة من الواردات".

في نفس الشأن، أكد الوزير يقول "نحن ملزمون بالمضي نحو استغلال الطاقات النظيفة لاسيما غاز البترول المميع والكهرباء"، مضيفا أن الهدف يتمثل في إنجاح عملية تحويل 200000 مركبة لتسير بالغاز البترول مع حلول نهاية 2021".

كما دعا الوزير ،الذي طالب باستغلال الطاقة الكهربائية والمائية، إلى تحقيق اقتصاد في استهلاك الغاز الطبيعي مضيفا أن هذا المصدر يشهد "تبذيرا" و "فائضا في الاستهلاك".