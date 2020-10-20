تعيين بن شيخة مدربا جديدا للدفاع الحسني الجديدي المغربي

تعاقد فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، رسميا مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، بموجب عقد يمتد لموسمين بعد مفاوضات سرية مع مسؤولي الفريق "الدكالي" كللت بالنجاح حسبما اعلنه النادي الناشط في بطولة القسم الاول على صفحته الرسمية "فيسبوك".

ومن المنتظر أن يتم تقديم التقني الجزائري الذي قاد في موسم 2013- 2014 الدفاع نحو الفوز بأول لقب لكأس العرش في ندوة صحفية عن بعد لرجال الإعلام هذا الثلاثاء، قبل أن يباشر عمله، علما أن بن شيخة كان قد تلقى عروضا من أندية وطنية وأجنبية، إلا أنه فضل العودة إلى الحسني الجديدي.

وكان بن شيخة قد اشرف في الموسم الفارط 2019-2020 على العارضة الفنية لمولودية وجدة حيث قاد الفريق الي المركز الخامس في البطولة. ورغم الحاح مسؤولي النادي على تمديد عقده الا ان المدرب السابق للمنتخب الوطني، فضل تغيير الاجواء والعودة الي الدفاع الحسني الجديد الذى انهى الموسم الكروي الفارط في المرتبة الحادية عشر برصيد 35 نقطة. وكان التقني الجزائري قد اختير احسن مدرب في البطولة المغربية الموسم الفارط.

جدير بالذكر، أن بن شيخة قرر عدم مواصلة مشواره مع مولودية وجدة، رغم العرض الجديد الذي قدمه مسؤولوه، ودخل في مفاوضات مع مسؤولي الفريق الجديدي، قبل أن يتوصل معهم لاتفاق رسمي.