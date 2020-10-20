بوقزاطة للإذاعة : التسجيلات ستتم عن طريق النت وعلى الطلبة أن يكونوا واقعيين عند اختيار الشعب

أكد مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة أن جميع العمليات المتعلقة بالتحاق الطلبة الجدد لمقاعد الجامعة سيتم عن طريق النت تطبيقا للتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا ، داعيا حاملي شهادة البكالوريا للتأني والتحلي بالواقعية أثناء ملء استمارة الرغبات .

وأوضح بوقزاطة الذي حل هذا الثلاثاء ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أنه و بالنظر للوضع الذي تعيشه الجزائر فإن كل العمليات ذات الصلة بالتسجيلات الأولية و التوجيه والتسجيل النهائي سوف تتم عبر الانترنت بما فيها الابواب المفتوحة التي تتواصل حاليا الى غاية الـ 25 من الشهر الجاري وهي ما ستمكن الطلبة من الاطلاع على مختلف المسارات الجامعية .

وأوضح "ضيف الصباح" أن جديد التسجيلات هذه السنة متعلق بالاختيارات، فالطالب يجب ان يملأ بطاقة اختياراته و يضمنها بستة اختيارات على الاقل وعشرة اختيارات كحد اقصى، وفي الحالتين يجب ان تضم البطاقة اختيارين من الاختيارات التابعة لمسارات الليسانس ، وذلك من اجل تفادي الاختيارات الصفرية، وقال" نطلب من الطلبة أن يتريثوا وأن يفكروا جيدا قبل ملء الاستمارة وأن يكونوا واقعيين وعمليين في اختياراتهم" .

و أكد بوقزاطة أن معدل المشاركة في الترتيب في الشعبة لا يعني انه مقبول في تلك الشعبة، فالالتحاق مرتبط بالمعدل النهائي الذي ستفرزه العملية الوطنية للمعالجة المعلوماتية لبطاقات الرغبات "الالتحاق بالتعليم العالي هو توليفة بين عناصر أساسية وهي رغبة حامل شهادة البكالوريا وكذا النتائج المتحصل عليها في الامتحان ثم الدائرة الجغرافية وكذلك قدرات الاستقبال ".

هذا وشرح ممثل الوزارة بالتفصيل أهم الشروط التي يجب ان تتوفر في حاملي شهادة البكالوريا من اجل الالتحاق بالمدارس العليا والتي تضمنها المنشور الوزاري الأخير، كما اشار الى التدابير الخاصة بالمقابلات الشفهية للملتحقين بالمدارس والذين يقطنون خارج الدائرة الجغرافية للعاصمة ، مشددا على ضرورة أن يكون الطالب على دراية بكل الحيثيات "لما يطلع حامل الشهادة على المنشور الوزاري وعلى دليل الطالب وعلى تطبيق "تسجيلكم" وسيتعرف على كل المعطيات، فاذا اراد اختيار الطب مثلا يجب ان يكون بناء المعدل الذي يسمح له بالتسجيل اي 15 على 20، أما للمدارس العليا فتشترط معدل 14 على 20 بشرط الحصول على معدل 13 في المادة التي تطابق الشعبة التي يريد التسجيل فيها ، كما ان هناك شروطا اضافية في بعض مسارات التكوين " .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية