عشية الدخول المدرسي: المؤسسات التعليمية تضبط كل الترتيبات لانجاح الموسم الدراسي رغم ظروف جائحة كوفيد-19

ضبطت المؤسسات التعليمية عبر مختلف ربوع الوطن كل الترتيبات لضمان سلامة التلاميذ والأسرة التربوية من إنتشار وباء فيروس كورونا، تحسبا للدخول المدرسي 2020-2021 بالنسبة للتعليم الابتدائي المقرر هذا الأربعاء.

وإستثناءً هذا الموسم فإن النظام الجديد للتدريس بالطور الإبتدائي بالجزائر سيكون يوم بيوم، تحقيقا لمبدأ تقليص العدد والتباعد الجسماني. وفي هذا الإطار كشف الشيخ باشري المفتش البيداغوجي بالطور الإبتدائي لولاية البيض-كعينة عن باقي ولايات الوطن- أن الأقسام ستقسم إلى فوجين، بحيث لا يتجاوز عدد التلاميذ في الفوج الواحد 24 تلميذا، موضحا أن "الدراسة ستكون يوم بيوم في الدوام الواحد، وخلال خمسة أيام، بحيث يدرس الفوج الأول مثلا في الأسبوع الأول ثلاثة أيام ويستفيد من يومين راحة، وفي الأسبوع الثاني نعكس العملية، وعليه سيكون الحجم الساعي خمسة أيام لكل فوج بعد مرور أسبوعين".

من جانب أخر، وحسب المفتش البيداغوجي الشيخ باشري، فإن عنصر التفويج إلى مجموعتين في المدارس المكتظة والتي تشتغل بنظام الدوامين يبقى قائما مع إختلاف في توقيت الدراسة ففي"نظام الداومين يتناوب القسم "أ" والقسم "ب" اللذين كان يدرسان في نفس الحجرة يومين، ويبقى التناوب بالأفواج، بحيث يدرس الفوج الأول من القسم الأول في الأسبوع الأولى خلال الفترة الصباحية، والفوج الثاني من القسم الثاني يدرس في الفترة المسائية، وفي الأسبوع الثاني نعكس العملية لضمان الحجم الساعي لكل التلاميذ خلال الأسبوعين".

وبخصوص تاريخ إستقبال أطفال الأقسام التحضيرية اوضح باشري أنه ولحد الساعة لم ترد في هذا الخصوص أية معلومات أو مناشير من قبل الوصاية، مشيرا إلى أنه سيتم يوم الأربعاء إستقبال التلاميذ وتقسيمهم إلى أفواج، مع إعطائهم قائمة الأدوات المدراسية، وأن الدرس الإفتتاحي سيكون حول "كوفيد 19" ومخاطره وكيفية الوقاية منه وعن النظام المعتمد من قبل الوزارة الوصية في ظل تواصل إنتشار الوباء.

المصدر: إذاعة الجزائر من البيض