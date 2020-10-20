رابطة أبطال أوروبا: قمتا سان جيرمان- يونايتد وتشيلسي- إشبيلية في الواجهة

تعود عجلة رابطة أبطال أوروبا هذا الثلاثاء إلى الدوران بمباراتي القمة الأولى بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والثانية بين تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني في أولى جولات دور المجموعات بعد نحو شهرين من إسدال الستار على نسخة الموسم الماضي الماراطوني والاستثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الجولة الاولى أيضا قمة لا تخلو من أهمية تجمع بين لاتسيو الإيطالي وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، فيما يخوض كل من برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اختبارا سهلا نسبيا أمام فرنتسفاروش المجري ودينامو كييف الأوكراني في سعيهما إلى حسم بطاقتي المجموعة السابعة.

ويملك باريس سان جيرمان فرصة التخلص من صدمة الإقصاء الصادم الذي تعرض له أمام مانشستر يونايتد في ثمن نهائي الموسم قبل الماضي عندما يستضيفه هذا الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس.

ويعول سان جيرمان على أسلحته الهجومية بقيادة كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، بيد أن المهمة لن تكون سهلة أمام يونايتد الذي استعاد توازنه في الدوري بفوز كبير على مضيفه نيوكاسل 4-1 السبت الفارط، لاسيما في ظل غياب العديد من لاعبي نادي العاصمة الفرنسية أبرزهم الظهير الأيسر الإسباني خوان برنات والارجنتينيين لياندرو باريديس وماورو ايكاردي، الالماني تيلو كيهرر ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.

وسيعاني يونايتد أيضاً من غيابات عدة، أبرزها الاوروغوياني إديسنون كافاني المنتقل حديثاً من سان جيرمان بالذات، إضافة إلى المدافع هاري ماغواير، مايسون غرينوود، جيسي لينغارد والمدافع الإيفواري اريك بايي.

ويخوض تشيلسي مباراة لا تخلو من صعوبة أمام ضيفه إشبيلية بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في قمة المجموعة الخامسة. وسيكون الدفاع اللندني الهاجس الأكبر لمدربه فرانك لامبارد بعدما اهتزت شباكه تسع مرات في المباريات الخمس التي خاضها حتى الان.

ويحل يوفنتوس ضيفا على دينامو كييف ضمن المجموعة السابعة، في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا المستجد. وستكون المباراة أول تجربة لمدرب "بيانكونيري" أندريا بيرلو قاريا، كما ستكون مواجهة مع مدربه السابق الروماني المخضرم ميرتشيا لوتشيسكو الذي منحه اول فرصة للمشاركة في الدوري الإيطالي عندما كان في السادسة عشرة من عمره فقط لدى استلامه الادارة الفنية لفريق بريشيا.

من جهته، سيحاول برشلونة مصالحة جماهيره بتحقيق انطلاقة قوية في المسابقة التي استعصت عليه في الأعوام الخمسة الأخيرة والتي ودعها الموسم الماضي بخسارة مذلة وتاريخية أمام بايرن ميونيخ 2-8 في ربع النهائي.

في المجموعة السادسة، يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على لاتسيو العائد إلى المسابقة القارية العريقة بعد غياب 12 عاما.

ويستكمل المدرب السويسري المخضرم لوسيان فافر ما بدأه في الموسم المنصرم مع لاعبه الشاب النروجي إرلينغ هالاند عند وصوله إلى ثمن النهائي.

برنامج مباريات دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال أوروبا المقررة هذا الثلاثاء:

دينامو كييف (أوكرانيا)- يوفنتوس (إيطاليا)

زينيت سانت بطرسبرغ (روسيا)- كلوب بروج (بلجيكا)

تشيلسي (إنجلترا)- إشبيلية (إسبانيا)

رين (فرنسا)- كراسنودار (روسيا)

برشلونة (إسبانيا)- فرينكفاروزي (المجر)

لاتسيو (إيطاليا)- بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

لايبزيغ (ألمانيا)- إسطنبول باشاك شهير (تركيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)- مانشستر يونايتد (إنجلترا)