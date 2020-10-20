بادمينتون: إلغاء الدورتين الدوليتين المقررتين بالجزائر في اكتوبر الجاري

أعلنت الاتحادية الدولية للبادمينوتن، عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، عن إلغاء بعض الدورات الدولية المسطرة في الفترة الحالية، بما في ذلك الدورتين الدوليتين (أواسط وأكابر) اللتان كانتا مقررتين بالجزائر نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" .

وكان يفترض أن تستضيف الجزائر الدورة الدولية الخاصة بفئة الأكابر 2020 في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري، وأخرى خاصة بفئة الأواسط من 26 إلى 28 من نفس الشهر.

وبهذا الإلغاء الإجباري الذي فرضته الوضعية الصحية التي يجتازها العالم حاليا بسبب تفشي جائحة كورونا، تضيع العناصر التي كانت تعتزم المشاركة في هذه الدورات فرصة لحصد نقاط إضافية تمكنها من تحسين مواقعها في الترتيب العالمي.

وبالإضافة إلى محطتي الجزائر، قررت الاتحادية الدولية للبادمينتون إلغاء أربع دورات أخرى من بين الـ 16 المسطرة لشهر أكتوبر الجاري، فيما أبقت الهيئة الدولية على الدورة الدولية المفتوحة المقررة بألمانيا في الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الداخل.

وفي وقت سابق كانت الاتحادية الدولية قد ألغت نهائيات كاسي " توماس وأوبر" اللتين كانتا مقررتين الدنمارك شهر أكتوبر الجاري .

وبحكم موقعها كحاملة للقب بطولة إفريقيا كان من المقرر أن تشارك الجزائري

في نهائيات كاس "توماس" المخصصة للذكور، فيما كان يفترض أن يقوم المنتخب المصري بتمثيل إفريقيا في كاس "أوبر" المخصصة للإناث .

تجدر الإشارة أنّ الهيئة الدولية، قد قررت إلغاء وتغيير مواعيد عدة دورات مسطرة في برنامجها الخاص بشهر سبتمبر المنصرم بما فيها بطولة إفريقيا للأواسط "الفردي" التي كانت مقررة بكوتونو بالبنين والدورة الدولية بلاغوس

بنيجيريا.