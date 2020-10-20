8 وفيات و 223 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

سجلت 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 131 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه الثلاثاء، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 54829 منها 223 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر ب 5ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة) خلال 24 ساعة الماضية فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 38346 حالة.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 1873 حالة، حسب السيد فورار الذي أفاد كذلك بأن 38 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن هناك 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 23 ولاية لم تسجل أي حالة فيما سجلت 7 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.

وقال بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية و دعاهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي و الالتزام بارتداء القناع الواقي.