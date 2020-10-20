طرح كميات معتبرة من البطاطا المخزنة قريبا في السوق بعد التأكد من صلاحيتها

سيشرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم في طرح كميات معتبرة من البطاطا في الايام القادمة لضبط سعرها في السوق و ذلك بعد التأكد من صلاحية المنتوج المخزن الموجه للاستهلاك ،حسبما افاد به بيان للديوان هذا الثلاثاء.

وأوضح الديوان، في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه "تبعا للخرجات الميدانية للجان التفتيش و المراقبة التي قام بها اعوان الديوان الى غرف و مخازن تبريد بطاطا الاستهلاك والتي هي على وشك الانتهاء من مهامها،وبعد التأكد من صحة وسلامة كميات بطاطا الاستهلاك المخزنة،سيشرع الديوان خلال الايام القادمة في طرح كميات معتبرة من هذه المادة لضبط سعرها في السوق وجعلها تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن".

وأضاف ذات المصدر ان هناك" كميات كبيرة من هذه المادة مخزنة لدى بعض المتعاملين وغير مصرح بها لدى الجهات المعنية، ما يعتبر تمهيدا لمحاولات احتكار هذه المادة قصد رفع سعرها في السوق".

وعلى اثر ذلك، اكد الديوان انه ستكون هناك عمليات تفتيش و مداهمة لهذه المخازن عبر كامل التراب الوطني وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وعلى صعيد آخر، أنهى الديوان إلى علم كافة الفلاحين المنتجين للطماطم الصناعية،انه وبعد اتمام المعالجة الدقيقة للملفات المودعة على مستوى

المصالح المختصة،سينطلق في أولى عمليات دفع المنح والمستحقات بالنسبة للملفات التي استوفت كامل الشروط وذلك خلال الاسبوع الجاري.