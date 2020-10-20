فضة التأويل مقاربة نقدية لاعمال الشاعر محمد بوطغان

صدر للكاتبة الجزائرية نادية نواصر مقاربة نقدية في شعر الشاعر والمترجم محمد بوطغان عن دار ضمة للنشر بعنوان فضة التأويل.

وتقول الكاتبة –في تصريح للاذاعة الجزائرية- إن محمد بوطغان يتجول بنا بين جدلية البحث عن كنه الحقيقة وجدلية التاويل والتاويل هو المناخ الذي نجده يطغى على نصوص هذا الشاعر الشيء الذي يفسح المجال للقارىء كي يذهب بعيدا في القراءة مضيفة ان البحث عن اليقين وحقيقة الانسان هو ما يؤرق الشاعر في هذه النصوص مشيرة الى مجموعة ملاك رجيم لبوطغان .

وتؤكد نواصر في قراءتها الانطباعاية لمجوعة ملاك رجيم ان محمد بوطغان شاعر يخاتل اللغة ..شاعر يكتب النص المثقف والمخضرم مضيفة ان تجربته " تجربته فريدة من نوعها لقدرته على عجن الكلاسيكي والحداثي واخراج نص من طراز اخر ومن مجرات اخرى.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية