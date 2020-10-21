الوزير الأول عبد العزيز جراد يعطي من باتنة إشارة انطلاق الموسم الدراسي 2021/2020

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء على افتتاح الدخول المدرسي لسنة 2021/2020 من ابتدائية عبد الرحمان الأخضري بمدينة باتنة التي يعاين فيها عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لعاصمة الأوراس .

وتلقى الوزير الأول الذي طاف بمختلف حجرات هذه المدرسة, شروحات حول الدخول المدرسي بعاصمة الأوراس الذي هيأت له إدارة القطاع محليا كل الترتيبات اللازمة ليكون آمنا وصحيا لتلاميذ الطور الابتدائي كمرحلة أولى البالغ عددهم أزيد من 180.329 تلميذ - من أصل أكثر من 5 ملايين تلميذ على المستوى الوطني- منهم 32.276 تلميذ جديد موزعين على 658 مدرسة ابتدائية عبر الولاية 3 منها استلمت حديثا.

وبالمناسبة, شدد السيد جراد على أهمية احترام جميع التدابير الوقائية من فيروس كورونا مناشدا الأولياء مساعدة الأطقم التربوية للحفاظ على صحة التلاميذ في هذه المرحلة.

و استنادا لمدير التربية بولاية باتنة, جمال بلقاضي, أعطى الوزير الأول لدى معاينة حجرة دراسية مجهزة إشارة انطلاق تجربة الكتاب الرقمي.

ويرافق الوزير الأول في هذه الزيارة وفد يضم كلا من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهبئة العمرانية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، الأشغال العمومية، العلاقات مع البرلمان، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السلطات المدنية والأمنية لولاية باتنة.

وتشكل دائرة باتنة المحطة الأولى من زيارة الوزير الأول للولاية التي سيشرف بالمنطقة الصناعية كشيدة بذات البلدية على تدشين مصفاة الزيوت المكررة "سام إنديستري".

وسيتوجه جراد بعد ذلك إلى بلدية عيون العصافير بدائرة تازولت أين سيضع حيز الخدمة الشطر الاستعجالي لمشروع تدعيم منطقة واد عبدي بمياه الشرب انطلاقا من سد كدية لمدور و هو المشروع الذي سيستفيد منه سكان 11 بلدية بعاصمة الأوراس.

وببلدية فم الطوب التابعة لدائرة إشمول, سيزور السيد جراد المحيط الفلاحي "تيبيكاوين" المزود بالكهرباء الريفية كما سيعطي إشارة انطلاق أشغال إنجاز نقب فلاحي مكهرب علاوة على تدشين وحدة لتعبئة المياه المعدنية منجزة في إطار الاستثمار الخاص بذات المنطقة.

وسيعود جراد إلى دائرة باتنة و تحديدا إلى عاصمة الولاية لسيشرف على اطلاق اسم المجاهد المتوفى الدكتور بلقاسم حمديكن على مركز مكافحة السرطان الذي دخل حيز الخدمة في مايو 2012 و يتسع ل120 سريرا و كذا اطلاق اسم الشهيد "بن النوي السعيد" على الحي السكني 1000 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و كذا الشخصيتين "خزندار جلال الدين أحمد عبد التقي" و "مقداد مسعود" على مجمعين مدرسيين بذات الحي.

وسيتوجه عقب ذلك إلى بلدية فسديس التابعة لنفس الدائرة, أين سيشرف على تدشين المدرسة العليا للطاقات المتجددة و التنمية المستدامة و إطلاق اسم الراحل الدكتور عبد الحق رفيق برارحي وزير التعليم العالي و البحث العلمي سابقا على هذا الصرح الجديد.

للاشارة تضمن هذه المدرسة الوحيدة على المستوى الوطني التكوين العالي و البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في ميادين و شعب الطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة لاسيما منها الهندسة الكهربائية و شبكة الذكاء و القياسة و الطاقات الجديدة و المتجددة و البيئة والصحة العمومية و الاقتصاد الأخضر.

كما سيدشن الوزير الأول ببلدية عين ياقوت بدائرة المعذر مصنع التوربينات الغازية و البخارية المنجز بشراكة جزائرية - أمريكية بين مجمع سونلغاز و شركة جنرال إلكتريك.

وببلدية لازرو التابعة لدائرة سريانة سيزور الوزير الأول مشروع الطريق السيار شرق/غرب المار بالولاية إلى غاية الحدود الإدارية مع ولاية أم البواقي المجاورة على مسافة 22 كلم.

ويختتم جراد زيارته بعقد لقاء مع فعاليات المجتمع لهذه الولاية على مستوى دار الثقافة محمد العيد آل خليفة كما سيكون له تدخل عبر أمواج الإذاعة الجزائرية من باتنة.