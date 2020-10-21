ليبيا: الأمم المتحدة تعلن توصل طرفي النزاع لاتفاق حول إعادة فتح الطرق وخطوط الرحلات الجوية الداخلية

أعلنت الأمم المتحدة هذا الأربعاء عن توصل طرفا النزاع في ليبيا إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح الطرق وخطوط الرحلات الجوية الداخلية على خلفية المفاوضات المباشرة بينهما في جنيف.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز اليوم أن طرفي النزاع في ليبيا توصلا لاتفاقات ملموسة، يشمل فتح الطرق الأساسية في البلاد وكذلك بعض الرحلات الجوية الداخلية، معربة عن تفاؤلها في التوصل إلى إطلاق نار دائم في البلاد، بعد يومين من المفاوضات المباشرة في جنيف.

وبدأت في جنيف, أول أمس الاثنين الجولة الرابعة من محادثات لجنة (5+5), وهي اللجنة العسكرية المشكلة من قبل 5 مسؤولين عسكريين من طرفي النزاع في ليبيا, على أن تستمر أسبوعا كاملا, تسعى الأمم في نهايتها للخروج بخريطة طريق واضحة حول المسائل العالقة على المستوى الأمني والتوصل إلى اتفاق دائم وشامل لإطلاق النار مع آليات محددة لتطبيقه ومراقبته, استنادا إلى مقررات مؤتمر برلين 18 يناير الماضي.

وتنعقد هذه الجولة, بعد محادثات جرت سابقا في القاهرة على المستويين السياسي والاقتصادي.

كما تنعقد على ضوء ورقة تفاهم توصلت إليها الأطراف الليبية في اجتماع بمدينة "مونترو" بسويسرا في 7 و8 و9 سبتمبر الماضي, وخرج بخريطة طريق شاملة للحل السياسي.