مدرب زيمبابوي لوقاروسيتش:"لا نخشى المنتخب الجزائري"

أكد مدرب منتخب زيمبابوي، زدارفكو لوقاروسيتش، الراضي تماما عن تطور تشكيلته في الأسابيع الأخيرة، في تصريح للصحافة بأنه "لا يخشى مواجهة الجزائر" في شهر نوفمبر القادم لحساب الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الثامنة لكأس إفريقيا للأمم 2021.

وصرح مدرب زيمبابوي لصحيفة "ذي ستاندار" قائلا "ليس هنا أي شك بأن المنتخب الجزائري قوي، فهو بطل إفريقيا ومواجهته ليس بالأمرالسهل، لكننا لا نخشاه بتاتا". وأضاف قائلا "بالنسبة لبعض اللاعبين، تركيزهم منصب على الفردية البارزة للمنتخب الجزائر، لكننا سوف لن نواجههم فرديا بل كمنتخب وكتلة واحدة".

بعد الجولتين الأوليين من التصفيات القارية، تحتل الجزائر صدارة الترتيب للمجموعة الثامنة بست نقاط بفوزها على زامبيا 5-0 وبوتسوانا 1-0، فيما تأتي زيمبابوي ثانية برصيد 4 نقاط.

ويرشح المتتبعون منتخب الجزائر للفوز بالمواجهتين المزدوجتين ضد زيمبابوي خاصة بعد تألقه في اللقائين الوديين أمام نيجيريا 1-0 والمكسيك 2-2.

من جهته، اكتفى منتخب زيمبابوي بتعادل سلبي 0-0، في مباراة برمجت على عجل أمام نظيره المالاوي، اعتمد خلالها المدرب لوقاروسيتش على تشكيلة احتياطية.

وقال المدرب الكرواتي في هذا السياق "لم يكن عدد من اللاعبين الأساسيين جاهزين لهذه المباراة لكن الذين أقحموا، أبانوا عن إرادة كبيرة رغم ضيق الوقت الذي قضيناه معهم، وأتمنى أن تكون الأمور أفضل في المرة القادمة".

وختم حديثه قائلا "أنه في كرة القدم، كل شيء ممكن، وانه لا توجد فرق بدون تحديات، وان منتخبه سيبقى إيجابيا، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق فوز داخل القواعد، قبل أن ندافع بشراسة عن حظوظنا في المباريات الموالية".

وأشار لوقاروسيتش أن هدفه الاساسي مع منتخب زيمبابوي هو تسجيل نتائج ايجابية قصد التأهل للنهائيات كاس إفريقيا للأمم 2021 المؤجلة لعام 2022 بالكاميرون.