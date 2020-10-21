المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة: بن سماعين راضي عن المرحلة الأولى من التربص

عبر مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة، صابر بن سماعين، عن رضاه التام لسير الحسن للمرحلة الأولى من التربص التحضيري الذي أقيم بمركز تحضير المنتخابات الوطنية بسيدي موسى بالعاصمة، تحسبا للمشاركة في دورة شمال إفريقيا لذات الفئة والمؤهلة للبطولة الإفريقية 2021.

وكشف بن سماعين هذا الاربعاء في تصريح للموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن المرحلة الأولى إختتمت يوم الإثنين الفارط بإجراء مواجهة ودية ضد فريق الناحية العسكرية الأولى، والتي إنتهت بالتعادل السلبي 0-0 "لقد قمنا يتقسيم التربص الذي إنطلق يوم 14 أكتوبر والذي سيستمر إلى غاية 26 أكتوبر الجاري إلى مرحلتين، المرحلة الأولى إختتمنها بإجراء مواجهة ودية أمام فريق الناحية العسكرية الأولى والتي سبقها خمسة حصص تدريبية".

وعبر الناخب الوطني كذلك، عن إرتياحه لعدم تسجيل آية إصابات خلال المواجهة الودية وأنه "من الناحية البدنية اللاعبون رفعو التحدي وفرضوا وجودهم فوق أرضية الميدان، حيث وقفو الند لند أمام المنافس سواء من الناحية الفردية أو الجماعية وهو ما نال إعجابي بعد توقف طويل نتيجة فيروس كورونا".

وكشف بن سماعين أيضا للموقع الرسمي للفاف أن المرحلة الثانية من التربص ستنطلق غدا الخميس بمركز تحضير المنتخابات الوطنية بسيدي موسى بالعاصمة، بحضور اللاعبين المغتربين "المرحلة الثانية من التربص ستنطلق يوم 22 أكتوبر وستتواصل إلى غاية 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة العناصر المغتربة، أين برمجنا مواجهة ودية واحدة. هذا التربص سيعطي لنا فكرة دقيقة عن التعداد الذي سنعتمد عليه خلال دورة شمال إفريقيا لذات الفئة والمؤهلة للبطولة الأفريقية 2021.