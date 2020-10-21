"كوفيد 19" يوقف تربص المنتخب الوطني الأول لكرة اليد

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، عن توقيف المعكسر الإعدادي الذي يجريه المنتخب الوطني الأول المقام حاليا بالعاصمة، وذلك بعد إصابة خمسة أفراد من المجموعة بفيروس كوفيد 19.

وكشفت اتحادية كرة اليد هذا الأربعاء عبر موقعها الرسمي أنه "كان من المقرر أن تنتهي التحضيرات بتاريخ 25 من أكتوبر الجاري، لكن حرصا على ضمان وسلامة باقي المجموعة تقرر إيقاف التربص لأجل لاحق".

ودعت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد في بيانها الأسرة الرياضية بضرورة إتخاذ كامل الإحترازات الوقائية وعدم الإستهتار في سبيل محاربة إنتشار الفيروس.

جدير بالذكر أن هذا التربص يعتبر الثالث بعد التربصين الماضيين اللذين أقيما بمركز تحضير وتجمع الفرق الوطنية بسرايدي بعنابة تحسبا لبطولة العالم التي ستكون شهر جانفي القادم بالعاصمة المصرية القاهرة من 13 إلى 31 جانفي 2021.