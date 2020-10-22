قتال عنيف بين قوات صومالية وكينية في إقليم غدو بجنوب الصومال

أفادت تقارير إعلامية بأن قتالا عنيفا دار بين قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية وقوات كينية في إقليم غدو, بولاية جوبالاند في جنوب الصومال.

ونقلت التقارير عن السكان المحليين قولهم, أن قتالا استغرق عدة ساعات استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والخفيفة دار بين الطرفين في ضواحي مدينة بلدحاوه الصومالية الحدودية, دون الكشف عن الخسائر الناجمة عنها.

وتتواجد القوات الكينية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي أميصوم في إقليم غدو وغيره من أقاليم ولاية جوبالاند.

وتنتشر قوات الأميصوم في المناطق الوسطى والجنوبية الصومالية لدعم القوات الحكومية في حربها ضد حركة الشباب, وفي جهودها الرامية نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد, والمساهمة في إعداد جيش صومالي قادر على تحمل المسؤوليات الأمنية نهاية العام القادم 2021.