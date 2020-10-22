ميشال كافالي : " الخضر" مرشحون "بقوة" للمرور للدور الأخير من اقصائيات كأس العالم 2022

اعتبر مدرب منتخب النيجر، جان ميشال كافالي، الذي يوجد فريقه ضمن نفس مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم-2022 لكرة القدم، بأن " الخضر" مرشحون "بقوة" للمرور للدور الثالث و الأخير من الاقصائيات.

و صرح التقني الفرنسي في حوار لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائلا: "بطبيعة الحال ، ستكون الجزائر مرشحة بقوة، علينا استغلال الفرص المتاحة ولو أن حظوظنا تقدر بواحد من ألف، لكن يجب حسن استغلالها".

و يضيف كافالي: "إنه بلد (الجزائر) أعرفه جيدا، ولكن ليس هذا المهم.

واضاف يقول :" سأعمل كل ما في وسعي لتمكين فريقي من تحقيق نتيجة إيجابية، لأنني قبل كل شيء احب المنافسة.

ليس لنا ما نخسره في هذه المجموعة".

ويعتبر المدرب السابق "للخضر" (2006-2007) ومولودية وهران (2014-2015) و اتحاد الجزائر (2017-2019)، الذي يرى بأنه "حرم" من المشاركة في مونديال-2010، بأن منتخب النيجر "سيمكنه من الثأر على القدر".

و يقول كافالي في هذا السياق: "كل المدربين يحلمون بمشاركة في هذه المنافسة وسيكون ذلك إنجازا عظيما للنيجر.

شخصيا، أرى نفسي بأني مررت جانبا في 2010...أتمنى الحصول على هذه الفرصة و قيادة منتخب إلى كأس العالم قبل اعتزالي".

و ستلعب النيجر ضمن المجموعة الأولى لتصفيات مونديال-2022 رفقة منتخبات الجزائر و بوركينا فاسو و جيبوتي والمقررة جولتاها الأوليان ما بين 31 ماي و 15 جوان 2021، حيث يتأهل الأول عن المجموعة للدور الثالث و الأخير لهذه التصفيات.