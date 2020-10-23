السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توافق على 17 طلب اعتماد مؤقت من وسائل إعلام أجنبية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء الخميس، أنها وافقت على سبعة عشر (17) طلب اعتماد مؤقت من بين خمسة و عشرين (25) من قبل وسائل إعلام أجنبية أبدت رغبتها في تغطية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ليوم أول نوفمبر 2020.

و جاء في بيان للسلطة أنه "في إطار التحضيرات القائمة للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور لأول نوفمبر 2020، و وفقا للمهام المخولة لها طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 سيما المادة 49 منهي تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها قد وافقت على سبعة عشر (17) طلب اعتماد مؤقت من بين خمسة و عشرين (25) طلب تلقتها خلال الفترة الممتدة من الأحد 11 أكتوبر 2020 إلى غاية الخميس 22 أكتوبر 2020 من قبل وسائل إعلام أجنبية أبدت رغبتها في تغطية الاستفتاء حول تعديل الدستور ليوم أول نوفمبر 2020".

و في هذا الإطار -يضيف المصدر- ذاته فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "اتخذت كامل التدابير اللازمة لتسهيل أداء الفرق الإعلامية المعتمدة في مهام تغطية مجريات الاستفتاء".