البليدة: وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز أكسيد الكربون ببوفاريك

توفي خمسة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز أكسيد الكربون بحي سيدي عائد ببلدية بوفاريك بولاية البليدة، حسبما أفادت به اليوم الجمعة مصالح الحماية المدنية.

و إستنادا لذات المصدر فقد تدخلت صباح اليوم مصالح الحماية المدنية لدائرة بوفاريك (شمالا) إثر حادث اختناق بحي سيدي عائد ببلدية بوفاريك أسفر عن وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بغاز أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، مشيرة الى أن عملية التدخل لا تزال جارية.

يذكر بأن المديرية الولائية للحماية المدنية كانت قد أطلقت منتصف الشهر الجاري حملة تحسيسية حول خطر الاختناق بغاز احادي أكسيد الكربون و كذا سبل الوقاية من الحوادث المنزلية بحيث تم تنظيم حوالي 270 عملية توعوية طيلة الموسم الشتوي و التي مست أغلبية الاحياء التي تم ربطها مؤخرا بالغاز الطبيعي و كذا المناطق النائية و الاحياء السكنية الجديدة.