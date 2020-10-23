عين تموشنت: تمديد غلق المحلات التجارية و منع الأنشطة الرياضية بدائرتي بني صاف و ولهاصة لـــ7 أيام إضافية

قررت السلطات الولائية بعين تموشنت تمديد القرار الولائي القاضي بغلق المحلات والمساحات الكبرى ومنع الأنشطة التجارية والرياضية ببلديات دائرتي بني صاف وولهاصة لسبعة أيام إضافية ضمن التدابير الوقائية لمنع إنتشار عدوى فيروس كورونا, حسبما علم اليوم الجمعة لدى مصالح الولاية.

ودخل قرار التمديد الموقع من طرف والي عين تموشنت أمحمد مومن حيز التنفيذ مساء أمس الخميس حيث يسري مفعوله بدءا من الساعة السادسة مساء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي.كما أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها صاحبها بالأحكام المعمول .

و يأتي هذا القرار كإجراء احترازي بعد أن إرتأى أطباء اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات جائحة كوفيد 19 ضرورة تمديد العمل به لضمان التحكم في الوضعية الوبائية عبر بلديات دائرتي ولهاصة و بني صاف و هو ما أخذت به السلطات الولائية , وفقا لما صرح به لوأج المنسق الولائي لخلية الأزمة المكلفة برصد ومتابعة تطورات جائحة كورونا عمار مجدوب.

و أبرز المتحدث أن "الوضعية الوبائية عبر البلديات المعنية تعرف استقرارا و لم تسجل أي حالة وفاة متعلقة بكوفيد 19 خلال الأسبوع المنصرم غير أن الأمر يتطلب المزيد من الحيطة و الحذر و ضرورة الالتزام بالقواعد الوقائية" .

و قد دخل القرار الولائي الذي يقضي بغلق جميع المحلات و المساحات الكبرى و منع الأنشطة التجارية و الرياضية عبر بلديات دائريتي بني صاف و ولهاصة بصفة مؤقتة ضمن التدابير الوقائية لمنع إنتشار عدوى فيروس كورونا حيز التنفيذ بتاريخ 15 أكتوبر الجاري قبل أن يتم تمديد العمل به أمس لمدة 7 أيام إضافية.