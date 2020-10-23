بومرداس : لم يتم غلق أي مدرسة ابتدائية بزموري بسبب اشتباه إصابة المديرة بفيروس كورونا

أكدت مديرية التربية لولاية بومرداس أنه لم يتم غلق أحد المدارس الإبتدائية على مستوى بلدية زموري -شرق الولاية- بسبب إصابة مديرة المدرسة وعدد من الأساتذة بفيروس كورونا, حسب ما علم اليوم الجمعة من مدير القطاع.

وفند عادل خنسوس في تصريح له قطعيا صدور أي قرار في هذا الشأن من طرف الجهات الصحية المخولة لغلق المدرسة المذكورة, بعدما راجت أخبار مفادها غلق المؤسسة المعنية, مضيفا أنها (المدرسة) تزاول مهامها بشكل عاد و منتظم منذ بداية الموسم الدراسي.

كما أوضح مدير القطاع بأن مديرة المدرسة المذكورة مشتبه بإصابتها بكوفيد-19 و دخلت الحجر الصحي قبل بداية الموسم الدراسي الجاري و لا زالت إلى اليوم تطبقه.

و فيما يتعلق بالأساتذة المؤطرين لهذه المؤسسة, أكد مدير التربية بأنه لم تظهر عليهم أية أعراض مرضية تخص هذا الداء إلا أنهم, و من أجل رفع أي لبس في الموضوع, فضلوا إجراء تحاليل طبية لتأكيد حالتهم الصحية و ستظهر النتائج غدا السبت.