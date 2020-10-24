كريم يونس : ملتقي وطني "في نوفمبر المقبل" حول دور ومهام وسيط الجمهورية

صرح وسيط الجمهورية كريم يونس ، الجمعة، من قسنطينة بأنه سيتم "في شهر نوفمبر المقبل" تنظيم ملتقى وطني حول دور ومهام وسيط الجمهورية كآلية جديدة لتنظيم الدولة.

وأوضح كريم يونس في تصريح صحفي على هامش زيارة مقر المندوبية الولائية التي يشرف عليها بأن "هذا الموعد سيتناول دور ووظيفة الوسيط في مجال احترام الحقوق والحريات من طرف الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيئات التي تضمن الخدمة العمومية".

وبعد أن ذكر بأن المهمة الرئيسية للهيئة التي يشرف عليها تتمثل أساسا في محاربة البيروقراطية وجميع أشكال الانتهاكات، أوضح يونس بأنه تم "تحويل أزيد من 4300 شكوى رفعها مواطنون إلى الهيئات المعنية من أجل حلها" .

وفي هذا السياق صرح وسيط الجمهورية بأنه استقبل إلى حد الساعة حوالي 2800 مواطن ، مؤكدا التزام هيئته بتحسين علاقة المؤسسات والإدارات العمومية مع المواطن من خلال "تعزيز التواصل والتبادل على المستوى المحلي على وجه الخصوص".

وبعد أن أكد بأن هيئته أدمجت تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تسيير الوساطة ،نوه يونس بالجهود التي تبذلها مندوبية قسنطينة في هذا المجال.

وأوضح المسؤول ذاته، بأنه يعول "كثيرا" على المندوبين المحليين لإنجاح المهام الموكلة للهيئة لا سيما فيما يتعلق بالعمل على نقل الشكاوى و إيجاد حلول لانشغالات المواطنين.