المنتخب الجزائري دون 20 عاما يتعادل وديا مع مولودية الجزائر (3-3)

تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم دون 20 عاما مع مولودية الجزائر بنتيجة 3-3 في مباراة ودية جمعت بينهما الجمعة بالجزائر العاصمة.

وكانت مولودية الجزائر متقدمة في نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-0 قبل ان يتدارك المنتخب الجزائري في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل.

وشرع منتخب دون 20 عاما أمس الخميس في تربص بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، وهو مخصص لانتقاء لاعبين ناشطين خارج الوطن.

وكان التربص الأول مخصصا للاعبين المحليين حيث اختتم يوم الثلاثاء الماضي بلقاء ودي أمام فريق الناحية العسكرية الأولى (0-0).

هذه التربصات تدخل في إطار تحضيرات دورة اتحاد شمال افريقيا بتونس والمؤهلة لبطولة افريقيا للفئة المبرمجة بموريتانيا من 16 فبراير إلى 4 مارس 2021.

أما مولودية الجزائر، فهي تستعد لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم 28 نوفمبر، حيث تتنقل خلال الجولة الأولى لسيدي بلعباس لمواجهة الاتحاد المحلي.