﻿ الوصول إلى70% من المحطات الموزعة لسيرغاز خلال الـــ5 سنوات المقبلة

أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية (نفطال) كمال بن فريحة اليوم السبت بولاية سطيف بأن نفطال تسعى إلى الوصول إلى نسبة 70 % من المحطات الموزعة لمادة سيرغاز خلال الـــ5 سنوات المقبلة .

و أوضح ذات المسؤول في تصريح له بمحطة الخدمات نفطال بمدينة العلمة (شرق سطيف) على هامش زيارة عمل قام بها وزير الطاقة عبد المجيد عطار إلى هذه الولاية سطيف بأن مصالح مؤسسته "تسعى للوصول في آفاق سنة 2025 إلى نسبة 70 %من المحطات الموزعة لمادة سيرغاز.

و أضاف السيد بن فريحة أن المجهودات المبذولة من طرف القائمين على مؤسسة نفطال قد مكنت منذ سنة 2015 إلى غاية السنة من تحقيق "قفزة نوعية" بزيادة عدد المحطات الموزعة لمادة سيرغاز الصديقة للبيئة من 1 من 5 إلى 3 من 5 محطات، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في عدد المحطات قد رفعت من إستهلاك هذه المادة خلال نفس الفترة من 300 ألف طن إلى 1 مليون طن .

و أكد نفس المتحدث في ذات السياق أن هذا النفس الجديد الذي يندرج ضمن سياسة الحكومة قد مكن من التقليل من فاتورة الإستيراد و التقليل من إستهلاك مختلف أنواع الوقود الأخرى بغرض المرور إلى مرحلة التصدير.

و واصل الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال بأن عدد السيارات التي تم تحويلها من طرف المؤسسة إلى إستعمال مادة سيرغاز قد إرتفع هو الآخر خلال الــــ5 سنوات الأخيرة من 2000 سيارة في السنة إلى 2000 سيارة في الشهر مضيفا بأن العمل جار للوصول في غضون الـ3 سنوات أو الـــــ 4 سنوات المقبلة إلى 1 مليون سيارة سنويا .

للإشارة، فقد اختتم وزير الطاقة عبد المجيد عطار زيارته إلى سطيف بمعاينة المحطة المتعددة الخدمات بمدينة العلمة، حيث تلقى عرضا حول مؤسسة نفطال بهذه الولاية كما استمع إلى إنشغالات ممثلي المجتمع المدني.