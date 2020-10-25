سكن ترقوي عمومي : دعوة المكتتبين في عدة مواقع لاستكمال الاجراءات تحسبا لاستلام المفاتيح

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية اليوم الأحد المكتتبين الموجهين إلى مواقع السكن الترقوي العمومي عبر عدة ولايات التقرب من مصالحها التجارية على مستوى مديريات المشاريع قصد استكمال الإجراءات الإدارية و المالية تحسبا لعملية تسليم المفاتيح التي ستتم في الأيام المقبلة، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.

ويتعلق الأمر، حسب ذات المصدر بكل من مواقع حي 1021 مسكن ترقوي عمومي بالرحمانية (العاصمة) حيث يبلغ عدد السكنات المعنية بالتسليم 494 مسكن .

كما يتعلق الأمر بمواقع حي 488 مسكن ترقوي عمومي ب"بورعدة" الرغاية حيث يبلغ عدد السكنات المعنية بالتسليم 177 مسكن و حي 760 مسكن ترقوي عمومي بحي "فايزي" برج البحري حيث يبلغ عدد السكنات المبرمجة للتسليم 72 مسكن.

و يوجد من ضمن المواقع أيضا حي 380 مسكن ترقوي عمومي علي منجلي بقسنطينة حيث يبلع عدد السكنات المعنية بالتسليم 380 مسكن و حي 500 مسكن ترقوي عمومي بتيبازة و تبلغ السكنات المرتقب تسليمها 35 مسكن.