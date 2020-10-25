اليوم الوطني للشجرة بالمسيلة : حملة تشجير للجيش الوطني الشعبي

أحيى أفراد الجيش الوطني الشعبي بولاية المسيلة اليوم الوطني للشجرة المصادف ل25 أكتوبر من كل سنة بتنظيم حملة تشجير على مستوى المركز 551 للتدريب المتخصص في النقل بمنطقة ذراع الحاجة بالمسيلة و التابع للناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

فتحت شعار "لنغرس معا لكل مواطن جزائري شجرة" قام أفراد من الجيش الوطني الشعبي بغرس أزيد من 2.500 شجيرة من مختلف الأنواع بهدف المساهمة في الحملة الوطنية للتشجير 2020/2021.

وفي هذا الصدد أوضح قائد المركز 551 للتدريب المتخصص في النقل العقيد عبد العالي بوشليطة أن "أفراد الجيش الوطني الشعبي يسعون من خلال هذه الحملة إلى المساهمة في دعم المجهود الوطني للتشجير".

كما تهدف الحملة إلى "المحافظة على الغطاء النباتي و مكافحة التصحر في مختلف أنحاء الوطن برؤية لجزائر جديدة و خضراء", وفقا للعقيد بوشليطة.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية