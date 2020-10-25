شباب قسنطينة: السوداني شيبوب والمغترب بن طاهر يرسمان التحاقهما

رسمت إدارة شباب قسنطينة، تعاقدها مع اللاعب السوداني شرف الدين شيبوب قادما من سيمبا التنزاني والمغترب محمد بن طاهر، قادما من فريق "لاشو دون فون" السويسري.

وأعلن النادي القسنطيني هذا الأحد عبر موقعه الرسمي أن المهاجم السوداني شيبوب صاحب 26 عاما، والمغترب بن طاهر صاحب 26 عاما أمضيا على عقد سيربطهما بالشباب لمدة لموسمين في صفقة انتقال حر بحيث سيحمل بن طاهر الرقم 21 وشيبوب الرقم 18.

وتعاقد شباب قسنطينة، مع شيبوب وبن طاهر، بطلب من المدرب عبد القادر عمراني، الذي أصر على دعم الخط الأمامي، في ظل ابتعاد المهاجم، محمد الأمين عبيد، عن الملاعب لفترة طويلة، بسبب معاناته من إصابة خطيرة في الركبة.

وبدأ شيبوب مسيرته باللعب ضمن صفوف المريخ السوداني، ثم انتقل لاحقا إلى شبيبة القيروان التونسي ولعب معه موسما وحيدا، قبل أن ينضم للهلال السوداني، ثم إلى سيمبا التنزاني. من جهته لعب بن طاهر في صفوف بيلفورت الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى لا شو دو فون السويسري. وتمنت الإدارة في منشور على موقعها الرسمي أن يكون الثنائي في مستوى تطلعات أنصار شباب قسنطينة.