كورونا: الوزير الاول يدعو الى التحلي بالمسؤولية والالتزام بإجراءات الوقاية

دعا الوزير الاول، عبد العزيز جراد، الى ضرورة التحلي بالمسؤولية لحماية المجتمع، وهذا إثر "التهاون" المسجل في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء القناع واستعمال المعقمات الكحولية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال جراد في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر: "أسجل أسفا بعض التهاون في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء القناع واستعمال المعقمات الكحولية للوقاية من كورونا"، مضيفا أن "العالم يعيش موجة خطيرة، وعلينا التحلي بالمسؤولية".

وأكد الوزير الاول أنه "من واجبنا التفكير في حماية مجتمعنا، وبالأخص الأطباء الصامدون منذ أشهر لمواجهة هذا الوباء، وفي أبنائنا وهم يعودون إلى مقاعد الدراسة والمصلين وهم يستعدون لصلاة الجمعة.