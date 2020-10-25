في تحديثٍ قادم لـMicrosoft Teams..سيحجب الضوضاء المحيطة بك

برنامج Microsoft Teams المنافس لتطبيق زووم الشهير والخاص بالاجتماعات يضيف ميزة جديدة باستخدام الذكاء الصناعي، ويبدو أن السوق متعطش لتجربة الميزة الجديدة فأحياناً تشعر بأن كل الضوضاء في العالم تنتظر حتى تبدأ مكالمة مهمة بعملك لتبدأ في التقافز حولك، لكن مايكروسوفت تهدف إلى إصلاح هذه المشكلة. تعمل الشركة على تحديث سيحجب كل الأصوات المزعجة في الخلفية.

ماذا تخطط الشركة لتطبيق Microsoft Teams؟

سيعمل الذكاء الصناعي في Microsoft Teams علي تخفيف حدّة الضوضاء حولك (Istock)

لكي ترى الخطة بنفسك، توجَّه إلىخارطة طرلاي مايكروسوفت 365 إنه موقف مفيد لترى ما تخططه مايكروسوفت لمنتجاتها، فقد كشف لنا في السابق أن الشركة ستضيف خاصية إسكات الإشعارات لمحادثات Microsoft Teams.

ومؤخراً، أضافت الشركة الخاصية 68694 إلى خارطة الطريق: "سنُضيف إلى Microsoft Teams تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي؛ لحجب الضوضاء في الوقت الحقيقي. ستزيل هذه الخاصية آلياً الضوضاء الخلفية غير المرحَّب بها أثناء اجتماعاتك. ويعمل حجب الضوضاء باستعمال الذكاء الاصطناعي عبر تحليل صوت المتحدث واستعمال شبكات عصبونية عميقة مدربة خصوصاً لترشيح الضوضاء والحفاظ على إشارة الكلام المنطوق فقط".

حين تنطلق الخاصية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ستُكمل خاصية حجب الضوضاء الموجودة بالفعل في Teams. وبإمكان المستخدمين تخصيص مدى حجب الصوت. وهذا يتضمن خياراً جديداً يمكن ضبطه إلى "عالٍ" حين يكون هناك كثير من الضوضاء المحيطة.

حافِظ على هدوء محيطك

إن كان توقيت هياج حيواناتك الأليفة هو الأسوأ، فربما ترغب في استعمال Microsoft Teams بالمستقبل. إن خاصية حجب الضوضاء الجديدة التي تستعمل الذكاء الاصطناعي ستلغي الضوضاء وتحافظ على هدوء الاجتماع.

تعمل مايكروسوفت بجدية لتجعل Teams أفضل تطبيق في عالم ما بعد الجائحة. ومؤخراً، وسعت الشركة الحد الأقصى للمشاركين في الاجتماعات إلى 20 ألف شخص.