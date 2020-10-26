جراد يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2020

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، هذا الاثنين بالجزائر العاصمة، على مراسم حفل تكريم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا لدورة 2020 والمنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

وخلال هذا التقليد السنوي الذي احتضنه قصر الشعب، قام جراد بتقليد المتفوقين الثلاثة الأوائل بالميداليات الذهبية، الفضية والبرونزية، كما تم تكريم المتفوقين الأوائل في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتفوقين الأوائل حسب الشعب.

وقد عرفت امتحانات شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2019-2020 التي جرت ما بين 13 و 17 سبتمبر المنصرم، تحقيق نسبة نجاح بلغت 30ر55 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الممتحنين الناجحين 226016 فائزا.

وبتفصيل أكبر، بلغ عدد الناجحين بتقدير "ممتاز" 517 متفوق، في مقدمتهم الطالب صديق عبد الصمد من ولاية تلمسان، شعبة تقني-رياضي الذي افتك معدلا يبلغ20ر19.

كما تم إحصاء 8733 فائز تحصل على تقدير "جيد جدا"، بالإضافة إلى 21088 ناجح بتقدير "جيد" و 42799 ناجح بتقدير قريب من الجيد.

للإشارة، جرت مراسم الحفل التكريمي بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة, بالإضافة إلى أولياء التلاميذ المتفوقين وممثلي قطاع التربية من أساتذة وتنظيمات نقابية.