"الفاف" تحدد تاريخ 10 نوفمبر كآخر أجل لإيداع طلبات الإجازات

أعلنت مديرية مراقبة التسيير المالي للأندية المحترفة, التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف" هذا الاثنين أنّ أندية الرابطة المحترفة الأولى مدعوة لإيداع طلبات الحصول على الإجازات الخاصة بموسم 2020- 2021 في أجل أقصاه يوم 10 نوفمبر المقبل.

وأوضح ذات المصدر أنّ ملفات طلب هذه الإجازات يجب أن يتمّ إيداعها في أجل أقصاه 10 نوفمبر 2020 , لتمكين الشركات الرياضية ذات أسهم, الحاصلة على إجازة النادي المحترف تحسبا للموسم المقبل, من تقديم ملفاتها للرابطة يوم 12 نوفمبر 2020.

وأضاف نفس المصدر أنّ الملفات يجب أن تتضمن ثلاثة جوانب وهي الملف الذي يتضمن 19 وثيقة والاتفاقية الثلاثية بين الشركة الرياضية ذات أسهم ومكتب الخبرة لمرافقة الأندية المحترفة, بالإضافة إلى عقد نوعية الخدمة المبرم بين الشركة الرياضية ذات أسهم ومكتب الخبرة.