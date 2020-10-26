عطار للإذاعة : 23.5 مليار دولار عائدات تصدير المحروقات المتوقعة ل2020

أعلن وزير الطاقة عبد المجيد عطار أن الأمن الطاقوي الوطني سيكون مضمونا الى غاية 2040 على الأقل بفضل الاحتياطات من الغاز و البترول متوقعا تحقيق ما قيمته 23.5 مليار دولار من مداخيل تصدير المحروقات.

و خلال استضافته هذا الاثنين في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة توقع عطار تحقيق 23.5 مليار دولار من مداخيل تصدير المحروقات لسنة 2020 اذا استقر سعر برميل البترول في حدود 40 دولار، في حين بلغت هذه المداخيل خلال سنة 2019 حوالي 34 مليار دولار .

وشدد وزير الطاقة على ضرورة التوصل الى نموذج جديد للاستهلاك من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية المستحدثة للثروة وذلك من خلال تجديد المخزون الخاص بالمحروقات و تغيير طريقة استغلال الحقول مع تطوير اقتصاد الطاقة المتجددة.