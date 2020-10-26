سكن: إجراءات جديدة للتكفل بعوائق تخص العقار بالعاصمة

اتخذت الحكومة إجراءات جديدة تهدف للتكفل بعوائق ـمرتبطة بوفرة العقار لإنجاز السكنات على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) من خلال مرسومين تنفيذيين جديدين متعلقين بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله, صدرا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية (رقم 62).

و يتعلق الأمر بمرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 275 الـمؤرخ في 5 سبتمبر 2004 والـمتضمن إنشاء الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله و مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 ـ233 المؤرخ في 4 جويلية 2006 و المتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

و كانت الحكومة قد أوضحت في بيان عقب اجتماع خصص لدراسة هذين النصين و المصادقة عليهما ان "المرسومين يهدفان إلى التكفل بالعوائق المرتبطة أساسا بوفرة العقار، والتي انعكس أثرها بالتأخر في تنفيذ برامج إنجاز المساكن بمختلف صيغها على مستوى الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله" .

و فيما يخص المرسوم الأول فقد مس التعديل المادة 3 من مرسوم 2004 و المتعلقة بتقسيم مساحة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله حيث تنص على أن " تغطي حدود المدينة الجديدة بسيدي عبد الله 7.000 هكتار تشمل 3.185 هكتار مدرجة في محيط التعمير و التهيئة للمدينة (مقابل 3000 هكتار في المرسوم السابق) و 3.842 هكتار ( مقابل 4.000 هكتار) حول المساحات المهيأة و التي تمثل محيط حماية المدينة الجديدة".

أما المادة 3 من المرسوم الجديد فتنص على ان البرنامج العام للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله يضم "فضاءات برنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد 450.000 ساكن ( مقابل 270.000 ساكن في مرسوم 2004 )" إلى جانب أقطاب تنافسية و جاذبية في مجال البيوتكنولوجيا و الصيدلة و التكنولوجيا المتطورة و منشآت اساسة عسكرية, إضافة إلى تجهيزات ثقافية و دينية و أخرى موجهة للتربية و التكوين .

اما المرسوم التنفيذي الثاني فيشير في مادته 2 ان " المساحة الاجمالية للاملاك العقارية و /او الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة تقدر بـ 2.288 هكتار و تقع في اقليم ولاية الجزائر و توزع عل اقليم بلدية المعالمة و الرحمانية و زرالدة و السويدانية و الدويرة ".

و يضم قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت و تجهيزات و هياكل المدينة الجديدة فضاءات برنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد 450.000 سكن إلى جانب تجهيزات و منشآت متعددة و مختلفة منها إدارية و حي لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و حظائر عمرانية تتكون من مساحات خضراء و مناطق للترفيه و الراحة و الرياضة و أقطاب جامعية و مراكز للبحث و التنمية و تجهيزات استشفائية و أخرى تجارية.

كما يضم شبكات عمومية للمنشآت الأساسية منها نواقل الطاقة و الماء و المنشآت الأساسية للاتصالات السلكية و اللاسلكية و اخرى متعلقة بالطرق و السكك الحديدية و معالجة النفايات و المياه القذرة.