كورونا : 276 إصابة جديدة, 178 حالة شفاء و 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخير

سجلت 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 178 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 419 56 حالة منها 276 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر بـ 6ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة), فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39273 حالة.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 1922 حالة, حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 30 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن هناك 20 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و21 ولاية لم تسجل أي حالة, فيما سجلت 7 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.

وقال بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.