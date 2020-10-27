شباب قسنطينة يحسم صفقة المهاجم جحنيط

تمكنت إدارة شباب قسنطينة، من الظفر بصفقة المهاجم يوسف جحنيط الذي أمضى رسميا على عقد يربطه بالنادي القسنطيني في صفقة انتقال حر.

وكشفت إدارة "السنافر" هذا الثلاثاء عبر موقعها الرسمي، أنها اللاعب حل صبيحة يوم الإثنين، بمدينة قسنطينة، والتقى بالمدير العام بالنيابة ناصر مجوج، واتفق معه حول كافة تفاصيل الصفقة.

وظهر جحنيط صاحب 23 عاما بمستويات جيدة مع النادي البرايجي هذا الموسم، لكنه قرر إنهاء مغامرته مع الفريق بعد حصوله على وثائق تسريحه من قبل لجنة المنازعات، لعدم نيله مستحقاته المالية العالقة منذ الموسم الماضي.

وفي أول تصريح له أكد جحنيط انه لن يخيب ظن المدرب عبد القادر عمراني الذي كان وراء التحاقه بشباب قسنطينة.