باكستان: مقتل 07 أشخاص وإصابة 50 في انفجار قنبلة داخل مدرسة

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 50 آخرون من بينهم أطفال جراء انفجار قنبلة داخل مدرسة دينية في مدينة بيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان اليوم الثلاثاء, حسبما أفادت به وسائل الإعلام المحلية والشرطة في حصيلة جديدة.

وأفاد قائد شرطة مدينة بيشاور وقار أحمد في تصريحات صحفية أن بعض المسلحين المجهولين وضعوا عبوة ناسفة بدائية الصنع داخل المدرسة وفجروها أثناء فرارهم.

وكان هناك عدد كبير من الطلاب داخل المدرسة يحضرون فصولهم الصباحية الاعتيادية عندما وقع الانفجار داخل إحدى قاعات المدرسة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى "ليدي ريدينغ" حيث أُعلنت حالة طوارئ, وقال المتحدث باسم المستشفى إن العديد من المصابين يرقدون في حالة حرجة.

وكانت حصيلة سابق تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء التفجير.

وتتواصل حاليا التحقيقات في الحادث, كما تجرى عملية الإنقاذ. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها أو فرد مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.