الجيش ينظم أبوابا مفتوحة على قيادة الحرس الجمهوري بالمتحف المركزي للجيش

نظمت هذا الثلاثاء بالمتحف المركزي للجيش الوطني الشعبي أبواب مفتوحة على قيادة الحرس الجمهوري، تم خلالها تقديم عرض حول مهامها وتنظيمها ومختلف هياكلها، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى السادسة والستين (66) لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه مواصلة للنشاطات الإعلامية التي يحتضنها المتحف المركزي للجيش من خلال إقامة معرض لمختلف قوات الجيش الوطني الشعبي تحت شعار "أول نوفمبر 1954...المحطة الخالدة نوفمبر التحرير...نوفمبر التغيير" وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والستين (66) لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، نظمت اليوم الثلاثاء أبواب مفتوحة على قيادة الحرس الجمهوري، حيث تم تقديم "عرض حول مهامها وتنظيمها ومختلف هياكلها"، وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يمتد إلى غاية الفاتح من نوفمبر 2020.