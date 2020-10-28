وداد تلمسان: إبرام عقد تمويلي مع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء

أبرمت إدارة وداد تلمسان عقدا تمويليا "محدد الأهداف" مع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء التابعة لمجمع سوناطراك يستفيد من خلاله الصاعد الجديد إلى الرابطة الأولى لكرة القدم من مبلغ يقدر ب50 مليون دج خلال الثلاثة أشهر المقبلة, حسب ما استفيد هذا الأربعاء من مدير الشباب والرياضة لولاية تلمسان.

وأوضح وحيد العياشي بأن هذا العقد المحدد الأهداف, الذي وقع بوهران, "قابل للتمديد في حال ما تمكن النادي من بلوغ الهدف الأولي المسطر وهو التواجد بين العشرة الأوائل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من البطولة" التي تضم الموسم المقبل استثناء 20 فريقا.

واعتبر نفس المسؤول بأن هذا الانجاز جاء "ليتوج مجهودات السلطات المحلية التي سعت لتمكين النادي من الحصول على مورد مالي جديد في ظل الأزمة المالية التي يمر بها".

وأضاف "نسعى لأن نقف بجانب الوداد لاستعادة مجده الضائع, رغم أن الظرف الحالي الذي يمر به الاقتصاد لا يساعد على الاستفادة من عقود تمويلية مع مؤسسات وطنية أو خاصة, وهو ما يتوجب أخذه بعين الاعتبار من طرف لاعبي الفريق من أجل المحافظة على هذا المكسب لأن الكرة الآن في مرماهم".

وتمكن "الزيانيون" من العودة إلى الرابطة الأولى في نهاية الموسم الفارط, الذي توقف في الجولة ال24 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد, وذلك بعد سبع سنوات قضوها بين القسمين الثاني والثالث, حيث يبحثون حاليا على تفادي هذا السيناريو مستقبلا, حسب إدارة النادي.

ووفق بنود العقد المبرم مع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء, فإن المبلغ المالي المرصود سيحول إلى رصيد الوداد على شكل ثلاث دفعات خلال المدة الأولية المتفق عليها, أي ثلاثة أشهر, يكون الشطر الأول منها بقيمة 20 مليون دج, على أن يوزع المبلغ المتبقي من القيمة الإجمالية على شطرين, يضيف المدير الولائي للشباب والرياضة.

جدير بالذكر بأن إدارة الوداد جددت الثقة في مدربها عزيز عباس, فيما قامت بعدة تغييرات على مستوى تشكيلتها من خلال الاحتفاظ ب13 لاعبا فقط من تعداد الموسم الفارط, مع تدعيمه بعشرة لاعبين جدد تحسبا لبطولة الموسم المقبل المقرر انطلاقها يوم 28 نوفمبر.