كورونا : 320 إصابة جديدة, 191 حالة شفاء و 10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 191 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 026 57 حالة منها 320 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر بـ 7ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة), فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39635 حالة.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 1941 حالة, حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 40 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن هناك 22 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و15 ولاية لم تسجل أي حالة, فيما سجلت 11 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.

وقال بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.