اتحاد العاصمة: اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن نادي اتحاد العاصمة، هذا الخميس، عن اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق الأول الناشط في الرابطة الأولى المحترفة، بعد ظهور نتائج المسحة الطبية "بي سي أر".

وقال النادي العاصمي في بيان عبر صفحته الرسمية "امتثالا واستمرارا لقواعد البروتوكول الصحي الصادر عن السلطات الصحية، إضافة إلى اهتمامنا بالحفاظ على صحة لاعبينا وصحة الفريق المنافس، أجرى نادينا مسحة جديدة قبل 48 ساعة من المباراة الودية الأولى ضد نادي بارادو المقررة يوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري على الساعة 16:00 بملعب حيدرة البلدي". وأضاف "لسوء الحظ، فإن النتائج النهائية التي تم الحصول عليها تشير إلى وجود العديد من الحالات الإيجابية داخل صفوف الفريق، من دون أعراض".

ولهذه الأسباب، قررت الإدارة إخضاع المجموعة بأكملها للحجر الصحي الإجباري في فندق بضواحي العاصمة، على أن تستمر الاستعدادات بالنسبة للاعبين غير المصابين بشكل عادي".

جدير بالذكر أن اتحاد العاصمة برمج خمس مقابلات ودية على الاقل تحسبا للموسم الكروي الجديد الذي سيتم الشروع فيه بإجراء الكاس الممتازة المبرمجة بتاريخ 21 نوفمبر الداخل أمام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية الأولمبي تليها المقابلة الأولى في إطار الرابطة الأولى المحترفة أمام وفاق سطيف بملعب عمر حمادي.